Данные пользователей популярного сервиса использовали для слежки за ними

Сотрудники американской компании Snapchat использовали личную информацию о пользователях мессенджера не по назначению. Об этом пишет Vice со ссылкой на несколько бывших работников и одного сотрудника, работающего в компании в настоящее время.

По словам источников, данные о пользователях неоднократно использовались в личных целях, в том числе для слежки за ними. Собеседники рассказали, что это происходило несколько лет назад.

Доступ к информации о юзерах осуществлялся через программу для внутреннего пользования SnapLion, с помощью которой сотрудники могли посмотреть электронный адрес пользователя, его телефон, геолокацию, а также сделанные им снимки и видео.

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Изначально SnapLion создавался, как инструмент сбора данных для властей в случае, если те потребуют информацию о том или ином человеке по решению суда. Кроме того, программой пользуется команда по противодействию спаму и вредоносному контенту, служба поддержки и охраны компании. Однако по данным источников Vice, несколько лет назад система авторизации SnapLion была несовершенной, поэтому отследить, кто и с какой целью пользовался программой, можно было не всегда.

Представители Snapchat заявили, что защита данных пользователей для них превыше всего. «Мы храним мало информации о юзерах и строго контролируем и ограничиваем доступ к ней. Если кто-то из сотрудников нарушает установленные правила, его тут же увольняют», — говорится в комментарии компании.

В апреле 2019 года стало известно, что Facebook собрал пароли от электронной почты более 1,5 миллиона пользователей без их разрешения. Компания призналась, что сделала это нечаянно.

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