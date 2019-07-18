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Создатели российского приложения FaceApp ответили на обвинения в угрозе США

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Чак Шумер

Создатели приложения для редактирования селфи FaceApp ответили американскому сенатору Чаку Шумеру (Chuck Schumer), заявившему, что сервис может угрожать безопасности американцев. Их заявление приводит издание TechCrunch.

Разработчики утверждают, что хранят все загруженные данные пользователей в облаке и своевременно их удаляют. При этом загружается исключительно файл, который пользователь хочет обработать, а большинство фото удаляются в течение 48 часов.

Отмечается, что все возможности FaceApp доступны без входа в систему, где происходит идентификация пользователя. Но 99 процентов юзеров не входят в систему, и у разработчиков нет доступа к их данным.

При желании пользователь может попросить FaceApp удалить свои данные. Это можно сделать через меню «Настройки — Поддержка — Сообщить об ошибке», указав «конфиденциальность» в строке subject.

Создатели FaceApp заверили, что не продают и не передают третьим лицам информацию о пользователях. Кроме того, несмотря на то, что группа по исследованиям и разработкам FaceApp находится в России, пользовательские данные в Россию не передаются.

Ранее сенатор Шумер направил в ФБР запрос о проверке приложения. Демократа смутило то, что пользователи обязаны предоставлять приложению полный доступ к их личным фотографиям и данным. Он предположил, что таким образом конфиденциальная информация миллионов американцев попадет в руки россиян, владеющих программой.

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