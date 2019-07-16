Старая Собчак вызвала гнев подписчиков

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в Instagram-аккаунте фотографию, обработанную через приложение FaceApp, состаривающее лицо.

«Я всегда знала, что настоящей красоткой я стану только к старости. А что, вполне благородно, вполне могу идти на свой третий президентский срок в таком виде», — написала журналистка, вспомнив о том, как была кандидатом в президенты России на выборах 2018 года.

В комментариях многие пользователи не оценили юмор Собчак. «Не дай бог такого президента», — написал один из юзеров, не пояснив своей позиции. «Многострадальная Россия, упаси тебя Господь от такого президента!» — указал другой, также не объяснив причины такого отношения.

Ранее Ксения Собчак встала на защиту главы государства Владимира Путина, которого нецензурно оскорбил журналист в эфире грузинского телеканала «Рустави 2». По ее мнению, такое поведение ведущего из Грузии — «нелепо и скорее показывает слабость позиции».

Собчак являлась кандидатом в президенты России от партии «Гражданская инициатива» на выборах главы государства, которые прошли 18 марта 2018 года. Она заняла четвертое место по итогам подсчета голосов, набрав 1,68 процента.

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