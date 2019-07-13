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Грезившая о свадьбе с Басковым модель назвала Бузову трудолюбивой бездарностью

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Ольга Бузова

Российская модель, обладательница титула «Мисс Россия 2003», посол чемпионата мира по футболу 2018 года Виктория Лопырева раскритиковала певицу Ольгу Бузову. В интервью изданию «Спорт-Экспресс» она отметила, что артистка популярна, но не талантлива.

«Бузова ни к музыке, ни к творчеству не имеет ни малейшего отношения. Она трудолюбивая и пробивная бездарность, коммерческий проект», — сказала она.

По мнению Лопыревой, популярность певицы среди определенных слоев населения говорит о том, что довольно много людей не умеют отличить хорошее от плохого. «Проблема в том, что люди нормальные тоже вынуждены слышать это имя изо всех щелей», — добавила модель.

Виктория Лопырева — бывшая жена футболиста Федора Смолова, победительница конкурса красоты «Мисс Россия» в 2003 году. Ранее «Лента.ру» писала, что «Спорт-Экспресс» регулярно публиковал Instagram-снимки Лопыревой, делая из них новости.

В 2017 году сообщалось, что Лопырева планировала сыграть свадьбу с артистом Николаем Басковым в Грозном. Церемонию анонсировал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Свадьбу планировали на 5 октября, однако за несколько дней до церемонии Лопырева и Басков сообщили о переносе бракосочетания.

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