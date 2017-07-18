Кадыров анонсировал свадьбу Баскова и «Мисс России» в Грозном

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров объявил о том, что эстрадный певец Николай Басков и «Мисс Россия 2003» Виктория Лопырева сыграют свадьбу в Грозном. Об этом он сообщил в своем Instagram.

«Итак, 5 октября, в День города Грозный в столице Чеченской Республики произойдет грандиозное событие! Народный артист Российской Федерации, "золотой голос" нашей страны Николай Басков и очаровательная телеведущая, «Мисс Россия 2003», посол чемпионата мира по футболу 2018 года Виктория Лопырева сыграют свадьбу», — написал Кадыров.

Он добавил, что «их сердца нашли друг друга в Грозном». На видеозаписи, опубликованной президентом Чечни, Басков просит Кадырова стать свидетелем на помолвке и свадьбе, а затем надел Виктории кольцо на палец. «Красавица Виктория не могла отвергнуть руку и сердце блондина Николая», — отметил Кадыров, который пообещал, что будет поддерживать молодоженов.

«Дорогие друзья, покупайте заранее билеты, бронируйте номера в отелях, иначе вы не сможете попасть на свадьбу века! Николай и Виктория приглашают всех друзей и поклонников, всем рады! А мы говорим: "Добро пожаловать в Грозный!"», — подытожил глава региона.