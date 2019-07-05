Батрутдинов назвал причину вероятного развала Comedy Club

Комик Тимур Батрутдинов назвал условие, при котором юмористическое шоу Comedy Club может закрыться. Своим мнением он поделился в шоу блогерши Анастасии Ивлеевой Agentshow 2.0, запись которого доступна на YouTube.

По мнению комика, Comedy Club перестанет существовать, когда его создателям и участникам будет неинтересно «заново поднимать» шоу, «шутить и делать это в коллективе, когда все начнут в сольное плавание уходить». Батрутдинов добавил, что ему бы не хотелось, чтобы это произошло.

Комик отметил, что за период существования передачи было много кризисных периодов, однако Comedy Club справлялся с проблемами в том числе благодаря тому, что в шоу приходили новые люди, а старожилы меняли формат шуток. «От двадцатилетнего "российские жопы" более органично, а когда выходит взрослый мужик, это должно быть с упоминанием Пушкина как минимум», — привел пример комик.

Батрутдинов также вспомнил, что когда Comedy Club только создавался, никто не мог подумать, что шоу продержится так долго — на протяжении 15 лет. По его словам, они рассчитывали, что программа будет популярной в течение максимум пяти лет.

В конце мая 2019 года стало известно о том, что Батрутдинов и певица и телеведущая Ольга Бузова станут главными героями нового проекта телеканала ТНТ, в котором будут искать друг другу вторую половину.

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