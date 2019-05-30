Тимур Батрутдинов ответил на слухи о своей гомосексуальности

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Резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов заявил, что не является гомосексуалом. Об этом он сказал, отвечая на вопросы певицы и телеведущей Ольги Бузовой в YouTube-шоу «Есть Вопросы».

«Тимур, ходят слухи, что ты гей, это правда?» — спросила Бузова. «Нет», — прямо ответил Батрутдинов. После этого юморист пояснил, откуда берутся слухи о том, что он гей.

«Есть сослагаемые общественного геизма: успешность, известность и отсутствие женщины. Этого достаточно. Еще я не сильно свою личную жизнь демонстрирую, поэтому приходится додумывать», — подчеркнул комик.

Он добавил, что подобные сомнения у Бузовой также можно объяснить. «Понимаю, у тебя там жужелицы над ухом, которые могут нажужжать. Еще знаю, что у девушек есть встроенная функция: если с парнем что-то не выгорает, то буду считать его геем», — предположил резидент Comedy Club.

Ранее телеканал ТНТ сообщил, что Бузова и Батрутдинов станут главными героями нового проекта, в котором будут искать вторую половину.

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