Бузова не смогла ходить после съемок в «Форт Боярде»

Певица и телеведущая Ольга Бузова получила травму во время съемок шоу «Форт Боярд». Об этом она рассказала в Instagram-сторис.

Артистка записала ролик, где пытается встать на ноги. Судя по записи, ей это удается с трудом. «Ну все, я пришла в номер и поняла, что я не могу ходить. То ли потянула, я не понимаю, прям больно», — пожаловалась Бузова. «Не могу встать», — заключила она.

Также певица опубликовала в фотографию, изображающую ее в помещении, полном насекомых. С« таким количеством фобий и страхов я не сталкивалась еще никогда», — поделилась Бузова, отметив, что ей было очень сложно.

Ранее сообщалось, что новым ведущим «Форт Боярд» стал музыкант Сергей Шнуров. Передача выйдет на телеканале СТС. Помимо Бузовой, в шоу приняли участие Анна Седокова, Сергей Светлаков, Виктория Боня и Роза Сябитова.

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