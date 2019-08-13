Сытую Бузову пристыдили за шутку о блокадном Ленинграде

Певица Ольга Бузова подверглась критике в соцсетях за то, что сравнила себя с жителями Ленинграда в годы блокады во время Великой Отечественной войны.

В своем Instagram-аккаунте она опубликовала видео, в котором дочиста вылизывает тарелку. «Застукали. Вообще я леди, но дома — можно. Ставь смайлик, кто так же делает», — подписала она ролик.

«Вот она, настоящая Ольга Бузова», — произнес мужчина за кадром, снимающий исполнительницу на камеру. В ответ на его смех Бузова, родившаяся в Ленинграде, заявила, что она — блокадница.

Подписчики пристыдили Бузову за такое шуточное сравнение. «Вы не слышите, что она вякает? Она посмела себя сравнить с блокадниками... опомнитесь», — написала konovalova_e. Zarnica6910 отметила, что про блокадницу — это «перебор» и «неуместная шутка». Пользовательница kote_synok посоветовала Бузовой «отдохнуть недельку от своих постов, сторис, а то крыша едет».

Ранее Ольга Бузова раскритиковала пользователей, которые публикуют в сети «состаренные» селфи, искусственно созданные через приложение FaceApp.

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