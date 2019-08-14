Бузова извинилась в эфире «России 1» за ролик с шуткой про блокадников

Певица Ольга Бузова извинилась за шутку о блокадниках, которая содержалась в ее ролике в Instagram. Она обратилась к ним в эфире ток-шоу «60 минут» на канале «Россия 1». Ролик с записью фрагмента доступен на YouTube.

Ведущий передачи Евгений Попов, предварительно описывая сложившуюся ситуацию, попросил зрителей и гостей в студии не удивляться. Он обратился к Бузовой с просьбой прокомментировать скандал вокруг ее публикации.

Певица заявила, что в детстве получила «потрясающее воспитание». Она также заметила, что удивлена тому факту, что стала объектом обсуждения в общественно-политическом шоу.

Бузова уточнила, что смеялась в этом ролике лишь над собой, и пожелала каждому комментатору, который негативно о ней отозвался, так же тщательно заботиться о своих близких, как это делает она. На вопрос Попова об удалении видео Бузова заявила, что не будет ничего закрывать от посторонних глаз из-за гневной реакции.

Позднее гости в студии обсудили монолог артистки и пришли к выводу, что она совершенно не поняла, чем вызвала столько широкий резонанс.

Ранее Бузова подверглась критике за то, что назвала себя блокадницей в ролике, где она вылизывает тарелку. Позднее за артистку вступилась ее мать. Телеведущий Владимир Соловьев посоветовал певице не разговаривать, а продолжать лизать посуду.

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