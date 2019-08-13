Вылизавшая тарелку Бузова объяснилась за сравнение с блокадницей

Певица Ольга Бузова в Instagram-сторис объяснила, почему сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда.

«Все знают, что я родилась в Ленинграде и много времени проводила в детстве со своими бабушками и с дедушками», — отметила она. По словам певицы, родственники рассказывали ей, «как сложно им было в то страшное для всего мира время и как дорога была каждая крошка хлеба и ложка супа».

Ранее 13 августа Бузова подверглась критике в Instagram за видео, на котором она вылизывает тарелку после еды и называет себя блокадницей.

Мать артистки Ирина вступилась за дочь, отметив, что в их семье не понаслышке знают об ужасах того периода, поскольку родственники сами пережили блокаду. По ее словам, Бузова не хотела кого-либо оскорбить.

Однако в интервью СМИ пережившие блокаду Ленинграда в годы Великой Отечественной войны люди раскритиковали Бузову. По их словам, шутка певицы безнравственная и ей не стоило проводить такое сравнение.

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