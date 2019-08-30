Бузова заявила о своей белоснежной репутации

Певица Ольга Бузова заявила о том, что у нее «белоснежная» репутация. Об этом телеведущая сообщила у себя в Instagram.

Бузова опубликовала в сториз свое фото в белом купальнике и шляпе, подписав его: «Вся в белом, как и моя репутация». Снимки были сделаны на Бали, где Бузова готовится к запуску телепроекта «План Б».

На шоу она будет искать свою вторую половинку вместе с резидентом Comedy Club Тимуром Батрутдиновым. Предыдущий, похожий по задумке проект «Замуж за Бузову», закончился неудачей: отношения с избранником шоу у певицы не сложились.

13 августа Бузова подверглась критике в комментариях в своем Instagram за то, что в шутку назвала себя блокадницей, когда вылизывала тарелку с едой. Мать артистки Ирина вступилась за дочь. По ее словам, певица не хотела кого-либо оскорбить.

Позднее критиковать певицу стали и вне Instagram. Так, телеведущий Владимир Соловьев посоветовал исполнительнице не говорить подобного, а продолжать облизывать тарелку. Бузова принесла извинения за шутку в эфире ток-шоу «60 минут» на канале «Россия 1».

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