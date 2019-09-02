Бузова пожаловалась на потерю голоса от нервов

Певица Ольга Бузова заявила, что всегда теряет голос, если тревожится и нервничает. Об этом она упомянула в интервью «Комсомольской правде», рассуждая о новом телепроекте «План Б», где она надеется найти себе пару.

Бузова сказала, что ей «категорически запрещено нервничать», а новые отношения всегда сопряжены с переживаниями. Она уточнила, что благодаря проекту ей удастся почувствовать себя в роли принцессы, которой пытаются понравиться и за которой ухаживают.

Певица заявила, что порой ей не хватает мужчины, который мог бы ее утешить и приласкать или помочь в бытовых вопросах. «Женское счастье ничем не заменить», — пояснила она.

Также Бузова сообщила, что претендентов на участие в шоу помогал выбирать второй герой передачи — Тимур Батрутдинов. Она уточнила, что он поддержал ее после потрясений и предательств, которые она пережила на «Замуж за Бузову», так как у него самого была похожая ситуация после участия в «Холостяке».

Ранее Бузова заявила, что обладает белоснежной репутацией. Она сравнила ее со своим нарядом в светлых тонах.

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