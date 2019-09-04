Отец Бузовой оказался нарушителем закона

Отца известной певицы Ольги Бузовой уличили в неуплате налогов. По данным StarHit, общая сумма задолженности мужчины достигла 35 тысяч рублей.

Сообщается, что 55-летний Игорь Бузов не оплачивает необходимые счета уже несколько лет. Причина такого поведения должника неизвестна. Сотрудники фискальных органов планируют привлечь его к ответственности.

В августе 2018 года мать Ольги Бузовой обокрали на несколько миллионов рублей. Злоумышленник проник в квартиру женщины и унес ювелирные украшения и часы, а также 10 тысяч долларов и девять тысяч евро наличными. Спустя год правоохранительным органам удалось установить личность преступника.

Ранее общественник Виталий Бородин попросил сотрудников Генпрокуратуры проверить шутку Ольги Бузовой: артистка выложила в сеть видео, где облизывает тарелку с едой, объясняя это тем, что она «блокадница». По его мнению, следует рассмотреть возможность заблокировать Instagram певицы за неприемлемое поведение. Сама Бузова настаивала на том, что имеет право на подобные высказывания, так как вся ее семья родом из Санкт-Петербурга.

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