Задержан обокравший квартиру Бузовой россиянин

Петербургские полицейские установили личность злоумышленника, обокравшего квартиру матери телеведущей и певицы Ольги Бузовой. Об этом в четверг, 29 августа, сообщает ТАСС.

По данным агентства, подозреваемого задержали за другую квартирную кражу — на улице Большой Пушкарской в Санкт-Петербурге. Позже выяснилось, что он может быть причастен к другим преступлениям, в том числе — выносе имущества на шесть миллионов рублей из квартиры петербурженки Ирины Бузовой в доме на Набережной реки Карповки. Общий ущерб от его действий составил восемь миллионов рублей.

Сейчас предполагаемый преступник находится под стражей.

Мать Ольги Бузовой обратилась в полицию с заявлением о квартирной краже в середине августа. Согласно заявлению Бузовой, из ее квартиры пропали 10 тысяч долларов и 9 тысяч евро, а также ювелирные украшения и часы. Кража произошла, когда хозяйка квартиры отсутствовала дома. Вор попал в жилище Бузовой через окно, выдавив москитную сетку.

В пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что по данному обращению возбуждено уголовное дело по соответствующей статье.

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