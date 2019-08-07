В квартире Бузовой нашли сомнительные картины

Четырехкомнатная квартира на проспекте Вернадского в Москве, арендуемая певицей Ольгой Бузовой, захламлена ненужными вещами, в том числе сомнительными с художественной точки зрения полотнами. Анализ обстановки апартаментов опубликовали «Дни.ру».

Как отметил автор разбора дизайнер Сергей Сапонов, квартира Бузовой «не поражает и не удивляет особо ничем». В комнатах Сапонов увидел недорогую мебель, множество мягких игрушек и «атрибутику с лицом хозяйки». В гостиной, по его словам, есть «иконостас», сформированный из наград и премий, присужденных поп-диве. Также оформитель нашел в квартире целый стеллаж с дорогой обувью, общую стоимость которой он оценил не менее чем в два миллиона рублей.

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«Жилище Ольги Бузовой есть идеальный пример большого количества квартир в нашей стране, — резюмировал Сапонов. — С неплохим ремонтом, спокойной гаммой, удобной мебелью — на деле невыносимо скучные и безликие. Сделанные как под копирку, не несущие ровным счетом никакой индивидуальности».

Он добавил, что квартира певицы может удивить разве что арендной платой — ежемесячно Бузова выплачивает владельцам порядка 180-200 тысяч рублей.

Ранее, в июле, Сапонов раскритиковал интерьер квартиры продюсера Иосифа Пригожина и певицы Валерии. Дизайнер отметил, что жилье оформлено в стиле столичных ночных клубов, пользовавшихся большой популярностью в начале 2000-х.

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