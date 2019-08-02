Бузова поддержала противников «гламурного ора» о пожарах в Сибири

Певица Ольга Бузова поддержала комика Максима Галкина, указавшего на лицемерие «гламурных девиц», «орущих» в соцсетях по поводу лесных пожаров в Сибири. Артистка призналась в Instagram, что по ночам молится за сохранение России.

«Истерика в соцсетях с курортов ничего не даст конкретного. Или это у нас сейчас стал так считаться гражданский инста-долг?» — отметила Бузова.

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Певица заявила, что тема с пожарами «раздувается словно специально», и что «леса горят не то, что годами, а веками». Она добавила, что «можно только бороться с тем, где мы сами вредим природе — мусор, случайные поджоги». «Ну и, конечно, то, что сейчас и происходит у нас, — тушить там, где это угрожает человеку», — написала Бузова.

1 августа сообщалось, что народный артист России Филипп Киркоров высказал свое мнение по поводу реакции общества на пожары в Сибири. Он поддержал комика Максима Галкина, указавшего на лицемерие «гламурных девиц», призывающих к борьбе с природной катастрофой из-за моды.

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