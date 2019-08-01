Молодая художница легла в кучу пепла ради спасения сибирских лесов

Российская модель и художница Елена Шейдлина опубликовала в Instagram проект, посвященный лесным пожарам в Сибири. На одном из фото 25-летняя девушка укрылась травой, на другом оказалась в куче пепла.

...«Нам оставят только мерзлую пустыню. Все остальное сгорит или продадут подешевле заграницу. Пересохнут ручьи и умрут все звери... Останется край сухих осинок. На восстановление природных ландшафтов и стабилизации экосистем потребуется несколько столетий. Этот пожар- экологическая катастрофа, главной причиной которой стали в том числе - нелегальные вырубки лесов так называемыми «чёрными лесорубами», которые сначала поджигаются, а потом вывозят их в Китай. Тайга режется аккуратно — ломтями. Из космоса это выглядит как сыпь на теле больного. Пятно, словно лишай, расползается на север, по рукавам рек, по нитям дорог, обволакивает городки и поселки, которые без лесов даже из космоса кажутся посеревшими и больными…Прекратить все это возможно будет только совместной реакцией на происходящий ад» #сибирьгорит #гориттайга #потушитесибирь #мирспасисибирь Отдельное спасибо за помощь ребятам из Токио! Идея @s_h_u_r и @sheidlina Фотограф @s_h_u_r Флорист @daisuke_shim Грим @amazing_jiro Ассистент @akihikoizuchi Фото опубликовано @sheidlina

Фото художница подписала цитатами расследования журналистов Владимира Ворсобина и Виктора Гусейнова, опубликованных в начале 2019-го в «Комсомольской правде»: «Тайга режется аккуратно — ломтями. Из космоса это выглядит как сыпь на теле больного». Свой пост Шейдлина сопроводила хэштегами #сибирьгорит, #гориттайга и #потушитесибирь.

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Ранее в четверг сообщалось, что народный артист России Филипп Киркоров высказал свое мнение по поводу реакции общества на пожары в Сибири. Он поддержал комика Максима Галкина, указавшего на лицемерие «гламурных девиц», призывающих к борьбе с природной катастрофой из-за моды.

31 июля голливудский актер Леонардо Ди Каприо забил в соцсетях тревогу из-за сибирских пожаров.

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