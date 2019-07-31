Леонардо ди Каприо забил тревогу из-за сибирских пожаров

Голливудский актер Леонардо ди Каприо опубликовал в Instagram пост, в котором обратил внимание на пожары на севере России, в Гренландии и на Аляске. Артист выложил видео о пожарах от издания The Guardian.

#Regram #RG @guardian: The Arctic Circle is suffering from an unprecedented number of wildfires in the latest sign of a climate crisis. Huge blazes in Greenland, Siberia and Alaska are producing plumes of smoke that can be seen from space. The World Meteorological Organisation has said these fires emitted as much CO2 in a month as the whole of Sweden does in a year. Фото опубликовано @leonardodicaprio

«Огромные пожары в Гренландии, Сибири и на Аляске производят шлейфы дыма, которые видно из космоса. Всемирная метеорологическая организация заявила, что выбросы CO2 из-за этих пожаров за месяц равны контролируемым выбросам в Швеции за целый год», — говорится в посте ди Каприо.

Русскоязычные поклонники поблагодарили артиста за привлечение внимания к проблеме: «Он услышал нас🙏🏻 Лео, братишка, красава 💪🏻».

«Спасибо, Левушка!❤️» — заявила gufssister.

«Даже Лео не безразличны наши пожары, когда наша власть обратит внимание на эту катастрофу?» — написала пользовательница annetshest.

29 июля музыкант Сергей Шнуров написал стихотворение, в котором объявил, что «вся Россия объята пламенем».

28 июля сообщалось, что дым от горящих в Сибири лесов накрыл несколько областей Казахстана. Жители Красноярского края сняли на видео лесные пожары, которые бушуют в регионе уже несколько дней.

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