Питт и Робби расспросили Ди Каприо о нелогичной смерти его героя в «Титанике»

Актеры Брэд Питт и Марго Робби расспросили Леонардо Ди Каприо о сцене в «Титанике», в которой его персонаж Джек погибает, так как ему якобы не хватило места на плавающей в воде двери. Видео беседы опубликовано в Instagram-аккаунте MTV News.

В ходе интервью журналист спросил у Ди Каприо, мог ли его герой спастись. «Мне нечего сказать», — заявил артист с улыбкой. Несмотря на это, его коллеги по картине «Однажды в… Голливуде» продолжили расспрашивать его про культовый эпизод.

Питт обратился к звезде «Титаника»: «Ты мог, ты же мог забраться туда? Ты же мог, да?» В ответ актер вновь заявил, что у него нет комментариев по этому поводу.

Робби назвала сцену с гибелью Джека одной из самых спорных в истории современного кино, после чего тоже попыталась выяснить мнение Ди Каприо об этом моменте: «А ты не упоминал это тогда? Типа можем ли мы сделать дверь поменьше?» Ди Каприо в третий раз с улыбкой повторил, что не может ответить на этот вопрос.

«Это магия кино», — заключил Питт. Он пообещал пересмотреть фильм еще раз.

В 2017 году Кейт Уинслет, исполнившая одну из главных ролей в «Титанике», заявила, что Джек мог спастись, поскольку на куске деревянной обшивки, на который в финале залезла Роуз, было место для двоих. Она доказала свои слова, забравшись на стол с телеведущим Стивеном Кольбером на передаче The Late Show. Позднее режиссер фильма Джеймс Кэмерон назвал эти обсуждения глупыми и объяснил смерть героя законами драматургии.

Вышедший в 1997 году «Титаник» получил 11 премий «Оскар», включая награды за лучший фильм года и лучшую режиссуру, и был выдвинут как номинант еще в трех категориях. Кроме того, лента заработала четыре премии «Золотой глобус» и пять «Грэмми».

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!