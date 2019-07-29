Площадь лесных пожаров в Сибири увеличилась

Площадь лесных пожаров в Сибири превысила 1,6 миллиона гектаров, всего в регионах округа действует 232 очага возгорания. Об этом в понедельник, 29 июля, сообщается на официальном сайте полномочного представителя президента России в Сибирском федеральном округе.

Наиболее сложная обстановка отмечена в Красноярском крае (94 пожара) и Иркутской области (137 пожаров), угрозы населению нет. На территории округа также не зарегистрировано превышения предельно допустимой концентрации по оксиду углерода, за исключением города Киренска Иркутской области.

Накануне сообщалось, что, по данным Авиалесохраны, по состоянию на 00:00 28 июля на территории России действовали 126 лесных пожаров на площади свыше 89 тысяч гектаров. За сутки было ликвидировано 46 пожаров на площади 834 гектара.

Дым от горящих лесов в Сибири накрыл несколько областей Казахстана: Северо-Казахстанскую, Восточно-Казахстанскую, Павлодарскую, Акмолинскую области, город Нур-Султан, Костанайскую область, а также Карагандинскую область и северные районы Алматинскй области.

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