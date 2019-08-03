Раскрыты заработки Ольги Бузовой

За один рекламный пост в Instagram российская певица Ольга Бузова зарабатывает до миллиона рублей. Такую цифру озвучило русское издание Forbes.

Отмечается, что Бузова — самый популярный Instagram-блогер в России с 16 миллионами подписчиков. Сама певица в середине июня заявила, что обогнала президента России Владимира Путина по количеству запросов в Google.

31 июля стало известно, что продюсер Бари Алибасов за четыре месяца 2018 года заработал 3,47 миллиона рублей.

Ранее в июле русское издание Forbes поставило 33-летнюю Бузову на пятое место в рейтинге самых успешных российских музыкантов моложе 40 лет. Ее доход за последний год составил 4,4 миллиона долларов. Лидером списка стал 39-летний рэпер Баста с доходом 6,9 миллиона долларов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!