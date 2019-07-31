Раскрыты заработки Бари Алибасова

За четыре месяца 2018 года продюсер Бари Алибасов заработал 3,47 миллиона рублей. Об этом сообщает портал kp.ru.

Журналисты узнали о заработках создателя группы «На-На» благодаря справке Алибасова о доходах (2 НДФЛ). В сентябре прошлого года продюсер заработал 115 тысяч рублей, в октябре — 57,5 тысячи. В ноябре его доход вырос до миллиона 725 тысяч благодаря фильму НТВ о свадьбе Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной. В декабре продюсер получил 1,15 миллиона рублей.

Отмечается, что принадлежащая Алибасову фирма «Бариал» имеет нулевой доход.

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«Алибасов реально когда-то давно был очень богатым. Но все, что имел, вложил в недвижимость, а теперь боится лишиться и ее. Сейчас у него с финансами не ахти. Выплывает на пиаре, но это нестабильный источник доходов. Недвижимость есть, а вот живых денег — негусто», — заявил журналистам источник. По его словам, продюсер чаще всего зарабатывает на участии в ток-шоу. Собеседник портала предположил, что «недавние пиар-выкрутасы» Алибасова нацелены на улучшение его финансового положения.

28 июля продюсер обвинил сына в бегстве с 20 миллионами рублей, заработанными благодаря ажиотажу вокруг отравления отца. Алибасов попал в больницу 4 июня, по ошибке выпив средство для прочистки труб «Крот».

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