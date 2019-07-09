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Бари Алибасов прояснил ситуацию с наследством

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Бари Алибасов

Музыкальный продюсер Бари Алибасов прокомментировал слухи о том, что лишил сына наследства. Пост на эту тему он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

«Мой сын Бари Алибасов-младший был и остается моим единственным наследником всего движимого и недвижимого имущества и накоплений. Это отражено и в моем завещании», — написал шоумен. Он пояснил, что между ними периодически возникают «большие и малые конфликты», которые никак не отражаются на целостности их семьи.

Алибасов признался, что по большей части он гордится своим сыном, поэтому не будет лишать его наследства из-за конфликта на телешоу. Он обратился к журналистам и попросил их учитывать его мнение при написании текстов на эту тему.

20 июня стало известно, что продюсер решил лишить Алибасова-младшего наследства, так как тот пытался заработать на отравлении отца. «Ну и пусть зарабатывает. Я ему сказал вчера, что лишаю его всего наследства. Отдам животным в приюты», — заявил тогда создатель группы «На-На».

Бари Алибасов был госпитализирован 4 июня из-за того, что по ошибке выпил средство для прочистки труб, перепутав его с соком. Врачи диагностировали у него максимальную степень ожога желудка. 17 июня продюсер был выписан из НИИ имени Склифосовского.

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