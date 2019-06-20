Российский продюсер Бари Алибасов решил лишить сына наследства. Об этом сообщает газета «Комсомольская правда».

Как отмечает издание, Алибасов-младший пытался разбогатеть на отравлении отца. «Ну и пусть зарабатывает. Я ему сказал вчера, что лишаю его всего наследства. Отдам животным в приюты», — заявил создатель группы «На-На».

Ранее 17 июня сын Алибасова сказал, что продюсера выписали из больницы, а он сам готовит отца к отправке в Казахстан. Однако информацию о выписке опровергли врачи НИИ имени Склифосовского, где Алибасов проходил лечение.

Он попал в больницу 4 июня из-за того, что по ошибке выпил средство для прочистки труб, перепутав его с соком. Медики диагностировали продюсеру максимальную степень ожога желудка. 11 июня Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна, однако, его сын отметил, что отец частично потерял память, а также не мог ориентироваться во времени.

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