В больнице опровергли выписку Алибасова

В НИИ имени Склифосовского опровергли информацию о выписке музыкального продюсера Бари Алибасова. Об этом сообщает издание «Комсомольская правда».

«Он находится в реанимации токсикологического отделения. Состояние тяжелое. Температура вечером накануне была 36,6, утром — 36,8», — рассказали в справочной больницы.

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Ранее Бари Алибасов-младший заявил, что его отца выписали из больницы. Он добавил, что через четыре дня его перевезут в Казахстан. При этом 16 июня состояние продюсера все еще оценивалось как тяжелое.

Бари Алибасов попал в больницу 4 июня с острым отравлением химикатами. Отмечалось, что он выпил средство для прочистки труб, перепутав его со стаканом сока. Врачи диагностировали ему максимальную степень ожога желудка.

11 июня продюсер вышел из состояния медикаментозного сна. По словам сына, после этого Алибасов частично потерял память. Кроме того, он периодически путался во времени и не мог сказать, какой сейчас год.

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