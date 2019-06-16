В больнице оценили состояние Бари Алибасова

Состояние продюсера Бари Алибасова по-прежнему оценивается как тяжелое, он остается в реанимации. Об этом в воскресенье, 16 июня, сообщили РИА Новости в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

«Вечером температура была 36,6, утром — 36,8», — уточнил сотрудник больницы, добавив, что Алибасов все еще находится в токсикологической реанимации.

Ранее сын Алибасова сообщил, что полное обследование организма продюсера показало положительный результат, и в ближайшее время его либо переведут в обычную палату, либо заберут домой. При этом он отметил, что отец периодически теряется во времени.

Алибасов попал в больницу 4 июня с острым отравлением химикатами. Отмечалось, что он выпил средство для прочистки труб, перепутав его со стаканом сока. Врачи диагностировали ему максимальную степень ожога желудка.

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