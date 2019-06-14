Сын Алибасова собрался увезти отца из России

Бари Алибасов-младший планирует отправить отца на реабилитацию в европейскую клинику после того, как его состояние стабилизируется. Об этом он рассказал телеканалу ТВЦ.
«Там какие-то реабилитационные истории можно найти. Как минимум с точки зрения комфорта, может быть, там лучше, чем в Склифосовского. Это все-таки Европа», — пояснил он. При этом Алибасов-младший высоко отозвался о реанимации в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, заявив, что сейчас не планирует обращаться за помощью к иностранным врачам.
14 июня Алибасову сделают гастроскопию, по ее результатам станет понятно, сохраняется ли угроза жизни.
Алибасов попал в больницу 4 июня с острым отравлением химикатами. Отмечалось, что он выпил средство для прочистки труб, перепутав его со стаканом сока. Врачи диагностировали ему максимальную степень ожога желудка.