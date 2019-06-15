Сын Бари Алибасова раскрыл результаты обследования отца

Полное обследование организма продюсера Бари Алибасова показало положительный результат. Об этом сообщил его сын, передает РИА Новости.

«Струп сошел практически со всех ожогов, которые занимали где-то 20 процентов поверхности желудка, сейчас же осталось только две маленькие точечки, которые к понедельнику сойдут», — сказал Алибасов-младший. Он также добавил, что в случае, если к понедельнику, 17 июня, врачи декларируют, что никакой опасности для жизни продюсера нет, то его переведут в обычную палату либо заберут домой.

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Семья планирует отправить продюсера на реабилитацию в Казахстан на следующей неделе. «Там в горной местности воздух хороший, ему отдельное шале в горах должны предоставить. Выбор стоял между Германией еще, но в Казахстане лечение отнюдь не хуже», — отметил сын Алибасова.

Алибасов попал в больницу 4 июня с острым отравлением химикатами. Отмечалось, что он выпил средство для прочистки труб, перепутав его со стаканом сока. Врачи диагностировали ему максимальную степень ожога желудка.

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