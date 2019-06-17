Российского продюсера Бари Алибасова выписали из больницы. Об этом сообщает РИА Новости.

Сын создателя музыкальной группы «На-На» забрал отца из больницы. Отмечается, что через три дня планируется перевезти продюсера в Казахстан.

Ранее 17 июня Алибасов-младший опроверг информацию о том, что его отец был переведен из реанимации в общую палату. «Сейчас его еще не перевели из реанимации в обычную палату. Сейчас он находится на финальных анализах», — заявил сын продюсера.

Помимо этого, 16 июня состояние Алибасова все еще оценивалось как тяжелое.

Продюсер попал в больницу 4 июня с острым отравлением химикатами из-за того, что выпил средство для прочистки труб, перепутав его с соком. Врачи диагностировали ему максимальную степень ожога желудка. 11 июня Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна без памяти, но спустя четыре дня начал узнавать свою супругу Лидию Федосееву-Шукшину.

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