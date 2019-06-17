Сын Бари Алибасова прокомментировал информацию о переводе отца из реанимации

Сын российского продюсера Бари Алибасова прокомментировал появившуюся ранее информацию о переводе отца из реанимации в общую палату. Об этом в понедельник, 17 июня, передает агентство «Москва».

«Сейчас его еще не перевели из реанимации в обычную палату. Сейчас он находится на финальных анализах», — сообщил Алибасов-младший, отметив, что рубцы в горле все еще остаются проблемой. По его словам, врачи смогут принять решение о переводе продюсера в понедельник.

Ранее, 16 июня, состояние создателя группы «На-На» оценивалось как тяжелое. Однако полное обследование организма продюсера показало положительный результат. 11 июня Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна без памяти, но уже 15 июня Алибасов-младший заверил, что отец начал узнавать свою супругу Лидию Федосееву-Шукшину.

Продюсер попал в больницу 4 июня с острым отравлением химикатами. Он выпил средство для прочистки труб, перепутав его со стаканом сока. Врачи диагностировали ему максимальную степень ожога желудка.

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