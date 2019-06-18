Алибасов отверг версию о своем отравлении

Музыкальный продюсер Бари Алибасов отрицает, что его могли отравить. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Накануне сестра продюсера Зоя Воробьева предположила, что его могли отравить родственники его супруги Лидии Федосеевой-Шукшиной. Представитель продюсера Вадим Горжанкин в ответ заявил, что «Шукшины и Алибасовы не воспринимают всерьез» слова Воробьевой.

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«Возможно, таким образом она выразила дефицит внимания со стороны Бари после того, как Лидия Николаевна Федосеева-Шукшина стала его супругой. Бари Алибасов после выздоровления постарается уделять больше внимания своей сестре. Как известно, ранее он неоднократно оказывал ей финансовую помощь и высылал лекарства», — добавил Горжанкин.

Он также рассказал, что продюсер почти отошел от сильных седативных препаратов и уже обсуждает рабочие вопросы.

Бари Алибасов попал в больницу 4 июня с острым отравлением химикатами. Отмечалось, что он выпил средство для прочистки труб, перепутав его со стаканом сока. Врачи диагностировали у него максимальную степень ожога желудка. 17 июня его сын заявил, что Алибасова выписали из больницы.

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