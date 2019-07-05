Алибасов окрестил зарабатывающих на нем сына и пиар-директора больными людьми

Музыкальный продюсер Бари Алибасов считает, что его сын Бари Алибасов-младший и пиар-директор группа «На-На» Вадим Горжанкин являются больными людьми. Об этом он заявил в эфире радио «Комсомольская правда», запись которого опубликована на YouTube.

Он постарался оправдать активное участие родственника в различных шоу тем, что тот работает пиар-агентом. При этом, когда ведущая процитировала слова сына о том, что для него отравление отца было заработком, Алибасов назвал его больным. Он признался, что между ними никогда не было близких отношений, а видятся они раз в полгода. На вопрос ведущей о том, поделился ли Алибасов-младший заработанными на инциденте деньгами, шоумен ответил отрицательно. Он также опроверг информацию о том, что лишил своего сына наследства.

В эфире Алибасов озвучил и негативные комментарии в адрес своего пиар-директора: «У него рак коры головного мозга или вообще мозг отлетел». По словам продюсера, Горжанкин «не работает в группе, не знает сути событий, но раздавал интервью направо и налево». Продюсер утверждает, что пиар-директор занял свою должность совсем недавно.

Ранее Бари Алибасов-младший рассказал, что новости об отравлении принесли его семье и PR-директору Вадиму Горжанкину ряд рекламных предложений на 26 миллионов рублей.

Бари Алибасов попал в больницу 4 июня. Он случайно выпил средство для прочистки труб «Крот», перепутав его с соком. Продюсера выписали через 13 дней.

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