Алибасов ответил на обвинения в инсценировке отравления

Продюсер Бари Алибасов заявил, что СМИ, которые обвиняют его в инсценировке отравления, преследуют корыстные цели. Об этом в субботу, 29 июня, сообщает «Интерфакс».

«Особенно яркие личности, которые постоянно в телевизоре, что-то постоянно говорят. Их достаточно много. Говорят и говорят, пусть зарабатывают. У них работа такая», — сказал Алибасов.

По его словам, на телевидении вышло много выдуманных сюжетов.

Алибасов также рассказал о самом моменте отравления: «Я вышел на кухню, оглянулся, чтобы попить, — стоит яркий флакон, как компот. Я, естественно, выпил. Мгновенно потерял сознание», — заявил он.

4 июня продюсер был госпитализирован с ожогом желудка и пищевода после того, как случайно выпил жидкость для прочистки труб «Крот». 17 июня Алибасова выписали из больницы. В СМИ появились предположения, что отравление было инсценировкой.

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