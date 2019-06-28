Сын Алибасова рассказал о заработанных на отравлении миллионах

Новости об отравлении музыкального продюсера Бари Алибасова принесли его семье и PR-директору Вадиму Горжанкину ряд рекламных предложений на 26 миллионов рублей. При этом лучше всего инцидент «отработал» кот Чуча, заявил «Ридусу» сын шоумена Бари Алибасов — младший.

По его словам, каждое утро вместе с Горжанкиным они придумывали, каким образом подавать новости. «Мы профессионалы в создании драматургии. Однако мы драматургию создаем из того, что на самом деле было. И наша задача — преподнести истории вокруг отца таким образом, чтобы об этом писали все СМИ и при этом нигде не наврать, чтобы потом не было стыдно», — сказал Алибасов, отметив, что распространять правдивую информацию об отравлении отца крайне тяжело.

Он также сообщил, что конфликт с отцом вокруг наследства — это фейк, запущенный диетологом Алибасова-старшего Марият Мухиной.

25 июня сын продюсера назвал бредом слухи об инсценировке отравления. Чтобы доказать это, Бари Алибасов показал выписки своей медицинской карты из НИИ имени Склифосовского, где проходил лечение.

12 июня стало известно, что кот Алибасова Чуча сбежал во время пресс-конференции, проходившей у него дома. Позднее за его поимку было объявлено вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, чем воспользовался неизвестный, подсунувший пиар-директору Алибасова чужого питомца. Через два дня настоящий кот шоумена был найден.

Бари Алибасов попал в больницу 4 июня. Он случайно выпил средство для прочистки труб «Крот», перепутав его с соком. Врачи диагностировали у него высшую степень ожога. Спустя две недели продюсера выписали из больницы.

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