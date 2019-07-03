Садальский рассказал об обмане Алибасова

Актер Станислав Садальский считает, что музыкальный продюсер Бари Алибасов попал в больницу из-за злоупотребления алкоголем. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.

В посте артист процитировал слова дочери Лидии Федосеевой-Шукшиной, жены Алибасова, которая заявила, что причиной госпитализации стал недуг, который в народе шутливо называют «птица-перепел». «Продолжает дурку гнуть, думает, идиоты кругом. Я вначале тоже попался, жалел его», — дописал в комментариях Садальский.

5 июня он опубликовал пост, в котором поддержал бывшего друга, на тот момент находившегося в больнице. Тогда актер также предположил, что продюсера отравили родственники Федосеевой-Шукшиной.

Ранее в июне Алибасов заявил, что СМИ, которые обвиняют его в инсценировке отравления, преследуют корыстные цели. «Особенно яркие личности, которые постоянно в телевизоре, что-то постоянно говорят. Их достаточно много. Говорят и говорят, пусть зарабатывают. У них работа такая», — сказал он. При этом сын продюсера Бари Алибасов-младший признался, что новости об отравлении принесли его семье и PR-директору Вадиму Горжанкину ряд рекламных предложений на 26 миллионов рублей.

Бари Алибасов попал в больницу 4 июня. Он случайно выпил средство для прочистки труб «Крот», перепутав его с соком. Продюсера выписали через 13 дней.

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