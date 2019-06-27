Представитель Алибасова опроверг свои слова о «спектакле» с отравлением

PR-директор Алибасова Вадим Горжанкин обвинил журналистов в том, что те якобы «вырвали из контекста» его слова о спектакле с отравлением продюсера Бари Алибасова. Об этом он заявил Rambler News Service.

Он пояснил, что ему задали вопрос, не являются ли последние новости о Бари Алибасове неким спектаклем. «Я ответил, что в философском смысле происходящее, действительно, похоже на спектакль, но он не постановочный. Если мыслить буквально, конечно, это не спектакль!», — заверил он.

Ранее Горжанкин заявил, что тема болезни Алибасова многим слишком полюбилась, поэтому теперь люди ищут новые инфоповоды и новые повороты в этом деле. Он подчеркнул, что версию об инсценировке озвучил некий врач, однако, несмотря на ее недоказанность, «она была подхвачена и распространяется».

Алибасов был госпитализирован 4 июня из-за того, что по ошибке выпил средство для прочистки труб, перепутав его с соком. Врачи диагностировали у него максимальную степень ожога желудка. 17 июня продюсера выписали из больницы.

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