Назван виновный в накачивании Алибасова психотропными веществами

Продюсера группы «На-На» Бари Алибасова долгое время могли накачивать психотропными препаратами. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщил представитель шоумена Вадим Горжанкин.

По его словам, наркотики Алибасову могла давать его диетолог Марият Мухина. Горжанкин отметил, что женщина интересовалась документами на недвижимость Алибасова и приезжала в его квартиру с адвокатом, когда продюсер был недееспособен.

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Сам Алибасов заявил, что диетолог могла начать пичкать его психотропными препаратами очень давно. Продюсер уточнил, что обратится в правоохранительные органы, если анализы, которые он сдал ранее, покажут в крови наличие веществ, не прописанных врачами.

Накануне, 21 июня, Мухина пояснила, что конфликт произошел из-за халатности помощников Алибасова. «Я их уличила, что предписанное лечение в полной мере не проводится, вместо шести таблеток дали три, не сделали укол», — рассказала она.

20 июня к дому Алибасова приехали два наряда полиции. Отмечалось, что первый патруль вызвала Мухина, выдавшая себя за лечащего врача Алибасова из НИИ Склифосовского. Второй наряд полиции вызвал сам Алибасов. Он утверждал, что Мухина — не его лечащий врач, а шарлатанка.

Алибасов был госпитализирован 4 июня из-за того, что по ошибке выпил средство для прочистки труб, перепутав его с соком. Врачи диагностировали у него максимальную степень ожога желудка. 17 июня продюсера выписали из больницы.

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