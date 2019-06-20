Музыкального продюсера Бали Алибасова решили проверить на психотропные вещества. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его представителя Вадима Горжанкина.

«Экстренно у Бари Каримовича взяли анализы на психотропные вещества», — рассказал он, добавив, что результаты будут обнародованы в ближайшее время.

По словам Горжанкина, в четверг, 20 июня, в доме продюсера произошел конфликт. Марият Мухина, выдавшая себя за лечащего врача Алибасова из НИИ Склифосовского, сказала, что продюсера насильно удерживают в квартире. Тот вызвал полицию, однако после ее приезда заявил, что все в порядке, и попросил не беспокоить соседей.

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19 июня телеведущий Андрей Малахов пообщался с продюсером, вышедшим неделею назад из комы. На вопрос ведущего о том, каким образом средство для прочистки труб оказалось на кухне, Алибасов начал рассуждать о войне в Афганистане, с помощью которой, по его мнению, удобно отмывать деньги. Отвечая на вопрос об ощущениях во время комы, он заявил, что был в плену, где его связали и били.

Алибасов был госпитализирован 4 июня из-за того, что по ошибке выпил средство для прочистки труб, перепутав его с соком. Врачи диагностировали у него максимальную степень ожога желудка. 17 июня продюсера выписали из больницы.

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