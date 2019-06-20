Сына Алибасова шокировали заявления отца о наследстве

Бари Алибасов-младший, сын продюсера Бали Алибасова, шокирован заявлениями отца о наследстве. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» в четверг, 20 июня.

Слова продюсера пугают его своей неадекватностью. Он предположил, что у отца либо случилось помутнение, либо кто-то дает ему недостоверную информацию, пока он находится под медикаментами.

«Сам в глубоком шоке. В первую очередь потому, что это уже не совсем бред. Он где-то процентов 80 речи очень складный и логичный, а процентов 20 каких-то непонятных… Ну, трэша: что он из командировки приехал, что я там у него квартиру отобрать пытаюсь и так далее. Я думаю, что у него в голове после седации перемешалась ситуация, с которой он пытался разобраться в семье Шукшиных, и ему после больницы кажется, что у нас в семье такая же история могла произойти по поводу квартиры», — сказал Алибасов-младший.

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Он также подчеркнул, что его не интересует завещание отца, так как на него еще в возрасте 14 лет оформили половину недвижимости. «Я об этом узнал-то только лет пять назад — что у меня огромное количество недвижимости. Хотя мне в жизни отец помог своими советами, денег я у него никогда в жизни не брал, но своими советами он мне помог заработать гораздо большее состояние, чем вся его недвижимость вместе взятая», — добавил сын Алибасова.

Ранее продюсер решил лишить сына наследства. «Ну и пусть зарабатывает. Я ему сказал вчера, что лишаю его всего наследства. Отдам животным в приюты», — заявил создатель группы «На-На».

Он был госпитализирован 4 июня из-за того, что по ошибке выпил средство для прочистки труб, перепутав его с соком. Врачи диагностировали максимальную степень ожога желудка. 17 июня продюсера выписали из больницы.

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