Алибасов рассказал Малахову о видениях во время комы

Журналист и телеведущий Андрей Малахов пообщался с продюсером Бари Алибасовым, вышедшим из комы неделю назад. Их беседа транслировалась в среду, 19 июня, в эфире программы «Прямой эфир» на канале «Россия 1». Выпуск доступен на YouTube.

На вопрос ведущего о том, каким образом средство для прочистки труб оказалось на кухне, продюсер начал рассуждать о войне в Афганистане, с помощью которой, по его мнению, удобно отмывать деньги.

Несмотря на проблемы с памятью, Алибасов вспомнил о существовании группы «Интеграл», основанной им в 1962 году. Группу «На-На» он назвал «единственным в мире бойз-бендом, который выжил».

Когда Малахов попросил продюсера рассказать о его ощущениях во время комы, он ответил, что был в плену, где его связали и били. «Руки трясутся. Они гнали быков и не давали мне повернуться. Задача была замучить до такой степени, чтобы я ничего не говорил. Боли такие, что я согнуться не могу», — признался Алибасов.

Материалы по теме Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии Создатель группы «На-На» выпил жидкость для очистки труб и получил серьезные ожоги

Свою жену Лидию Федосееву-Шукшину Алибасов назвал Жанной д'Арк, потому что она «взяла все на себя». На вопрос Малахова о том, посещал ли Алибасова в больнице сын, продюсер ответил: «У меня есть сын? Нет, Барика не было там». Продюсер также признался, что выгнал сына из семьи, а его наследство достанется «добрым мирянам».

Малахов охарактеризовал состояние Алибасова, как слабое, а разговор с ним назвал неоднозначным. В начале интервью продюсер сидел на диване, позднее отправился чистить ванную и туалет.

Бари Алибасов попал в больницу 4 июня с острым отравлением химикатами. Сообщалось, что он выпил средство для прочистки труб, перепутав его со стаканом сока. Врачи диагностировали у него максимальную степень ожога желудка.

17 июня его сын заявил, что продюсера выписали из больницы.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!