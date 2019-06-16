Найденный кот Алибасова обогатился на сотни тысяч долларов за два дня

Найденный кот продюсера Бари Алибасова по кличке Чуча за два дня смог заработать более 150 тысяч долларов на рекламе. Об этом в воскресенье, 16 июня, сообщил радиостанции «Говорит Москва» представитель продюсера Вадим Горжанкин.

По его словам, за то время, пока велись поиски сбежавшего кота, он стал настолько популярен, что получил огромное количество предложений о съемках в рекламе. В частности, Чучей заинтересовались производители корма и аксессуаров для кошек, парфюмерный бренд, детективное агентство и оператор систем видеонаблюдения.

Как отметил Горжанкин, с большинством рекламодателей им удалось прийти к согласию. «Единственный заказ, от которого мы отказались, был от компании, производящей средства от облысения для мужчин. Они предлагали Чуче участвовать в рекламе со слоганом "Хватит быть лысым!"» — уточнил он.

12 июня стало известно, что кот Алибасова сбежал во время пресс-конференции, проходившей у него дома. Семья продюсера пообещала нашедшему питомца денежное вознаграждение или выступление на празднике группы «На-На», основателем которой является Алибасов. На следующий день неизвестный человек принес родственникам продюсера канадского сфинкса, заявив, что он принадлежит Алибасову, и забрал вознаграждение в размере 800 тысяч рублей. Оказалось, что это не Чуча.

В итоге настоящего кота продюсера обнаружили в центре школы кунг-фу «Ша-Фут-Фань», расположенной в Столовом переулке.

Бари Алибасов находится в больнице с 4 июня. Он был госпитализирован после того, как по ошибке выпил средство для прочистки труб и получил ожоги внутренних органов.

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