К дому Алибасова приехала полиция

К дому продюсера Бари Алибасова приехали два наряда полиции. Об этом сообщает телеканал «360».

Отмечается, что первый патруль вызвала диетолог Марият Мухина, выдавшая себя за лечащего врача Алибасова из НИИ Склифосовского. Она убеждена, что продюсера удерживают в квартире силой.

Второй наряд полиции вызвал сам Алибасов. Он заверил, что Мухина — не его лечащий врач, а шарлатанка. Представитель продюсера Вадим Горжанкин добавил, что женщина участвовала в потасовке, однако детали произошедшего не уточнил.

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Ранее Горжанкин заявил, что Алибасова проверят на психотропные вещества. По его словам, 20 июня в доме продюсера произошел конфликт. Позднее Алибасов заявил, что все в порядке, и попросил не беспокоить соседей.

19 июня телеведущий Андрей Малахов пообщался с продюсером, вышедшим неделею назад из комы. На вопрос ведущего о том, каким образом средство для прочистки труб оказалось на кухне, Алибасов начал рассуждать о войне в Афганистане, с помощью которой, по его мнению, удобно отмывать деньги. Отвечая на вопрос об ощущениях во время комы, он заявил, что был в плену, где его связали и били.

Алибасов был госпитализирован 4 июня из-за того, что по ошибке выпил средство для прочистки труб, перепутав его с соком. Врачи диагностировали у него максимальную степень ожога желудка. 17 июня продюсера выписали из больницы.

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