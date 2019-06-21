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Появились подробности конфликта в доме Бари Алибасова

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Врач-диетолог Марият Мухина опровергла информацию о том, что она выдавала себя за лечащего врача продюсера Бари Алибасова. Об этом она рассказала РИА Новости.

Мухина пояснила, что конфликт 20 июня произошел из-за халатности его помощников. «Я их уличила, что предписанное лечение в полной мере не проводится, вместо шести таблеток дали три, не сделали укол», — рассказала она.

По словам диетолога, она приехала в квартиру к продюсеру, чтобы сделать ему укол, однако ее не пустили. После этого она вызвала скорую помощь, а доктора, в свою очередь, позвонили в полицию.

Она заверила, что знакома с Алибасовым 10 лет и обеспокоена тем, что его рано выписали из больницы. «Его нынешнее поведение — это следствие прерванного лечения», — заключила диетолог. Мухина добавила, что продюсеру нужен полный покой, а не участие в ток-шоу и общение с журналистами.

20 июня к дому Алибасова приехали два наряда полиции. Отмечалось, что первый патруль вызвала Мухина, выдавшая себя за лечащего врача Алибасова из НИИ Склифосовского. Второй наряд полиции вызвал сам Алибасов. Он утверждал, что Мухина — не его лечащий врач, а шарлатанка.

19 июня телеведущий Андрей Малахов пообщался с продюсером, вышедшим неделею назад из комы.

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