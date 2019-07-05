Алибасов раскрыл неизвестные подробности отравления

Продюсер Бари Алибасов мог утратить способность говорить в результате отравления средством для чистки труб, однако успел промыть горло водой из-под крана. Об этом он рассказал в интервью «Вечерней Москве».

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«Меня частично спас кран с водой. Повезло, поэтому я могу сейчас говорить. Когда я по ошибке глотнул жидкость, то понял, что это не сок, и бросился к раковине. Верхнюю часть горла я смог промыть. То, что попало внутрь, сожгло пищевод. Полноценно есть до сих пор не могу. Теплый чай пью и иногда немного молока. Ем детское питание», — поведал Алибасов.

В начале июня продюсер был госпитализирован с ожогом желудка и пищевода после того, как случайно выпил жидкость для прочистки труб «Крот». 17 июня его выписали из больницы. Позже в СМИ появились предположения, что отравление было инсценировкой, однако Алибасов предоставил письменные доказательства произошедшего.

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