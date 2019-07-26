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Состояние Алибасова сильно ухудшилось

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Бари Алибасов

Продюсеру Бари Алибасову грозит новая операция из-за ухудшения состояния. Об этом его представитель Вадим Горжанкин сообщил Rambler News Service в пятницу, 26 июля.

«Врачи НИИ имени Склифосовского диагностировали у продюсера Бари Алибасова сильное сужение пищевода до 0,6 см», — сказал Горжанкин. Он отметил, что предыдущее обследование продюсера показывало более позитивные результаты.

«Вопрос об операции на пищеводе остается открытым», — добавил представитель Алибасова. Он объяснил, что из-за сужения пищевода, вызванного химическим ожогом щелочным веществом, продюсер принимает пищу только в жидком виде.

«Даже таблетки приходится дробить на части, чтобы они не застряли при приеме. Бари Каримович сильно похудел», — заявил Горжанкин.

Бари Алибасов оказался в больнице 4 июня из-за того, что по ошибке выпил средство для прочистки труб «Крот», перепутав его с соком. Врачи диагностировали у него максимальную степень ожога желудка. 17 июня продюсер был выписан из НИИ имени Склифосовского.

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