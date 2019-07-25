Названа самая успешная российская звезда

Рэпер Баста (настоящее имя Василий Вакуленко) стал самым успешным российским музыкантом моложе 40 лет. Рейтинг знаменитостей опубликовало русское издание Forbes в четверг, 25 июля.

Доход 39-летнего хип-хоп-исполнителя за последний год составил 6,9 миллиона долларов.

Второе место среди музыкантов занял 37-летний Дима Билан, заработавший 6,5 миллиона долларов. На третьей строчке — 32-летняя певица Полина Гагарина с доходом 5,3 миллиона долларов.

В топ также вошли 25-летний исполнитель Егор Крид (4,8 миллиона долларов) и 33-летняя певица Ольга Бузова (4,4 миллиона)

Отмечается, что лидером среди исполнителей-новичков стал 25-летний рэпер Элджей, доход которого составил 1,5 миллиона долларов.

Ранее в июле сообщалось, что американская певица Тейлор Свифт стала самой высокооплачиваемой знаменитостью в мире. За год 29-летняя исполнительница заработала 185 миллионов долларов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!