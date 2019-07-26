Ольга Бузова поскользнулась и получила травму на концерте

Поп-певица Ольга Бузова поскользнулась и упала во время концерта на фестивале «Жара» в Баку. Видеозапись произошедшего появилась в Instagram.

Сама Бузова в соцсетях призналась, что больше всего боялась упасть, и это случилось. «Надеюсь никто этого не заметил», — отметила она.

Во время падения артистка исполняла песню «Водица». Сцена при этом была залита водой. В Instagram Stories Бузова показала ногу с пластырем, заявив, что та сильно болит.

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