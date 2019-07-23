Кристина Агилера рухнула с лестницы во время концерта в Санкт-Петербурге

Леонид Балашов / ВКонтакте

Американская певица Кристина Агилера выступила в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге. Во время концерта исполнительница упала с лестницы, установленной на сцене, видеозапись инцидента появилась во «ВКонтакте».

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Агилере помогли подняться танцоры, после чего она продолжила петь. Инцидент произошел во время исполнения артисткой композиции Bionic.

Концерт в Санкт-Петербурге состоялся 21 июля.

Представители концертного агентства SAV Entertainment заявили РИА Новости, что после падения от Агилеры не поступало просьб изменить конфигурацию сцены на ее предстоящем концерте в Москве.

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