Объяснен выбор «Группы крови» на концерте Metallica

Организатор концерта Metallica в Москве Владимир Зубицкий объяснил, почему группа исполнила на концерте песню Виктора Цоя «Группа крови». Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По словам главы группы компаний SAV Entertainment и «Русский Шоу — Центр», Metallica исполняет знаковую песню для жителей каждой страны, куда музыканты приезжают на гастроли. Организатор подчеркнул, что за выбор и подготовку композиции отвечает профессиональный менеджмент.

«Они, я думаю, выбрали правильную историю, культового исполнителя и правильную песню и серьезно к этому подготовились. (...) К России они относятся с таким пиететом, очень нравится наша публика», — заявил Зубицкий. Он добавил, что организаторы узнали о планах Metallica исполнить песню Цоя за час-полтора до выхода группы на сцену.

21 июля в интернете появилось видео, на котором Metallica исполняют композицию «Группа крови» на русском. В ролике видно, как музыкантам подпевает весь многотысячный стадион. Позднее в сеть слили и шпаргалку с текстом песни Groupah krovee, по которой пели участники группы.

Metallica выступила в Москве в рамках тура WorldWiredTour. В прошлом году группа отпраздновала 37-летие. Общий тираж альбомов Metallica превысил 100 миллионов экземпляров.

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